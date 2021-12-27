Матвиенко: инициативы об объединении регионов должны исходить от них самих

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вопрос объединения российских регионов не ушел из повестки, это целесообразно, но инициатива должна исходить от самих регионов. Такое мнение в понедельник выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Тема действительно чувствительная и острая. <...> Я считаю, что она не ушла из повестки дня, - сказала Матвиенко. - [Право] решать этот вопрос предоставлено гражданам, только граждане регионов могут проявить свою волю, высказаться, взвесив, что им даст укрупнение или объединение, будут ли они лучше жить и так далее".

По ее словам, "целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо". "Но, если вести об этом речь, это должно не идти из высоких кабинетов вниз. Понимание такое должно родиться в самих субъектах [РФ], у самих людей", - убеждена спикер СФ.

Матвиенко указала на то, что все российские регионы обладают своей спецификой. При этом лишь 13 регионов могут быть донорами, а в ряде субъектов РФ нет достаточной численности трудовых ресурсов для привлечения инвестиций.