Лавров заявил, что термин "демократия" в современном мире потерял для него смысл

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Термин демократическое государство в современных реалиях утратил свой смысл, сегодня несущественно говорить о том, "кто теперь демократия, кто не демократия". Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Для меня уже вообще несущественно, кто теперь демократия, кто не демократия, термины потеряли для меня весь свой смысл. Вот вы упомянули саммит демократий, который [президент США Джо] Байден созвал. Там же участников, если внимательно посмотреть, подбирали даже не по критериям того, что называется американской демократией, не по тем критериям, которые американцы считают образцовыми для демократических государств", - сказал он.

Как отметил глава российского МИД, на саммите в первую очередь были представлены страны, следующие в фарватере политики США, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с Соединенными Штатами хорошие отношения.

"Впрочем, наверное, все хотят иметь хорошие отношения со всеми другими государствами мира, но все зависит от того, какой ценой. И сейчас уже анонсируются планы продвигать саммит демократий на будущий год, создавать организацию - прямая заявка на то, чтобы делать альтернативу ООН, дескать, в ООН со всеми [ее] "отсталыми, консерваторами, ретроградами", а мы - передовики, будем нести маяк свободы вперед", - подчеркнул министр.

По словам главы российской дипломатии, здесь будет наблюдаться новая попытка перенести центр принятия решений из универсальных структур в те, в которых не будет разногласий и споров, но где невозможно и появление истины.

Организованный США "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов проходил 9-10 декабря в формате видеоконференции. Вашингтон пригласил на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По его словам, цель этого мероприятия - разделить людей, страны на демократические и недемократические.