Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ

Вместо футбола теперь зимний спорт
Александр Лукашенко любит разный спорт, но особенно неравнодушен к зимним видам. В октябре 67-летний президент Белоруссии сыграл за команду президента со своим младшим сыном Николаем против сборной Брестской области. Несмотря на то что ни глава государства, ни Николай не забросили в той игре ни одной шайбы, президентская команда одержала победу со счетом 7:3.
Белорусский лидер периодически появляется на хоккейной площадке вместе с главой российского государства Владимиром Путиным — также известным любителем этого вида спорта. Спортивные увлечения Лукашенко не ограничиваются хоккеем, еще он любит горные лыжи. В феврале этого года Путин и Лукашенко после длительных переговоров в Сочи продолжили общение на горнолыжном спуске.
Притом что в последние годы Лукашенко проявляет большую любовь к спорту на льду и снегу, как написано на сайте белорусского лидера, сам себя глава государства называет именно футболистом. Сменить футбольное поле на хоккейную коробку его вынудила травма колена.
Главный футболист СНГ
О любви к спорту Путина и Лукашенко всем давно известно. Широкая публика значительно хуже знакома с 53-летним президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а уж тем более с его спортивными талантами.
Жапаров стал президентом в январе уходящего года и за это время уже успел провести местные и парламентские выборы, конституционный референдум и стать лучшим бомбардиром на турнире по случаю 100-летия киргизского футбола.
Глава государства, который, к слову, окончил физкультурный институт в Бишкеке в 1991 году, забил девять голов на мини-футбольном турнире с участием шести команд 17 декабря. Соперниками были ветераны киргизского футбола, журналисты, представители спортивных федераций, бизнесмены и ставшие в итоге победителями деятели культуры.
Хоть Жапаров и забил больше всех, его команда заняла третье место. Турнир был товарищеским, но соперники не избегали силовой борьбы и регулярно нарушали правила даже против президента. Спортивный азарт проснулся и в самом Жапарове, который не только на правах главной звезды турнира часто бил по воротам, но и отрабатывал в обороне.
Туркменский колорит
Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова можно увидеть в самых разнообразных спортивных амплуа. В ноябре, посетив расположенный на берегу Каспия спорткомплекс в городе Туркменбаши, он вместе с вице-премьерами поиграл в мини-футбол и забил несколько голов.
Но, пожалуй, главной его страстью можно считать лошадей, в особенности ахалтекинских скакунов, которым он даже посвятил несколько книг. Бердымухамедов не просто восхищается красотой этих животных, но и участвует в скачках.
На прошедших в честь Дня туркменского скакуна в апреле 2017 года праздничных скачках глава государства верхом на ахалтекинце темно-буланой масти по кличке Мирас пришел к финишу первым, проскакав дистанцию более чем в 1 км за 1 минуту 25 секунд.
Президент Туркмении в принципе любит быструю езду. Его можно увидеть за рулем как спорткаров, так и велосипедов. Бердымухамедов регулярно проводит в Ашхабаде массовые велопробеги, пропагандируя здоровый образ жизни. Один из таких пробегов прошел 7 апреля по случаю Всемирного дня здоровья.
Свою любовь к велоспорту самым наглядным образом он выразил в июне 2020 года, открыв в Ашхабаде внушительный памятник велосипеду.
Кроме того, в интернете регулярно появляются видео, на которых Бердымухамедов занимается другими спортивными активностями, в том числе показывает министрам технику упражнений в тренажерном зале, стреляет по мишеням на полигонах и так далее.
Не на публику
Далеко не все главы государств СНГ любят афишировать свои спортивные увлечения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Вести" признавался, что его можно увидеть на горных лыжах, но заниматься спортом он предпочитает вдали от телекамер.
При этом буквально 24 декабря первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выложила на своей странице в Facebook короткий ролик, в котором президент республики в день своего 60-летия 15 раз подтянулся на турнике, показав, что находится в приличной физической форме.
Мало известно и о спортивной активности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, хотя он даже имеет звание кандидата в мастера спорта по настольному теннису. В последний раз казахстанский лидер показал свой уровень в мае 2019 года, проведя небольшой мастер-класс по пинг-понгу для учащихся спортивной школы в Уральске. Токаев, как видно на кадрах, выступил спарринг-партнером нескольких юных теннисистов.