Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ

28 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. Некоторые главы государств-участников известны своей любовью к спорту и у каждого из них есть свои любимые виды. Ожидается, что Александр Лукашенко сможет сыграть в хоккей за одну команду с Владимиром Путиным. Рассказываем о спортивных предпочтениях лидеров государств

Вместо футбола теперь зимний спорт Александр Лукашенко любит разный спорт, но особенно неравнодушен к зимним видам. В октябре 67-летний президент Белоруссии сыграл за команду президента со своим младшим сыном Николаем против сборной Брестской области. Несмотря на то что ни глава государства, ни Николай не забросили в той игре ни одной шайбы, президентская команда одержала победу со счетом 7:3. Белорусский лидер периодически появляется на хоккейной площадке вместе с главой российского государства Владимиром Путиным — также известным любителем этого вида спорта. Спортивные увлечения Лукашенко не ограничиваются хоккеем, еще он любит горные лыжи. В феврале этого года Путин и Лукашенко после длительных переговоров в Сочи продолжили общение на горнолыжном спуске.

Описание Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время катания на горных лыжах в Красной Поляне, 22 февраля 2021 года © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Притом что в последние годы Лукашенко проявляет большую любовь к спорту на льду и снегу, как написано на сайте белорусского лидера, сам себя глава государства называет именно футболистом. Сменить футбольное поле на хоккейную коробку его вынудила травма колена. Главный футболист СНГ О любви к спорту Путина и Лукашенко всем давно известно. Широкая публика значительно хуже знакома с 53-летним президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а уж тем более с его спортивными талантами. Жапаров стал президентом в январе уходящего года и за это время уже успел провести местные и парламентские выборы, конституционный референдум и стать лучшим бомбардиром на турнире по случаю 100-летия киргизского футбола.

На эту тему Союз против Ассоциации. Как создавался чемпионат России по футболу после распада СССР

Глава государства, который, к слову, окончил физкультурный институт в Бишкеке в 1991 году, забил девять голов на мини-футбольном турнире с участием шести команд 17 декабря. Соперниками были ветераны киргизского футбола, журналисты, представители спортивных федераций, бизнесмены и ставшие в итоге победителями деятели культуры. Хоть Жапаров и забил больше всех, его команда заняла третье место. Турнир был товарищеским, но соперники не избегали силовой борьбы и регулярно нарушали правила даже против президента. Спортивный азарт проснулся и в самом Жапарове, который не только на правах главной звезды турнира часто бил по воротам, но и отрабатывал в обороне. Туркменский колорит Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова можно увидеть в самых разнообразных спортивных амплуа. В ноябре, посетив расположенный на берегу Каспия спорткомплекс в городе Туркменбаши, он вместе с вице-премьерами поиграл в мини-футбол и забил несколько голов. Но, пожалуй, главной его страстью можно считать лошадей, в особенности ахалтекинских скакунов, которым он даже посвятил несколько книг. Бердымухамедов не просто восхищается красотой этих животных, но и участвует в скачках.

Описание Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время празднования 30-летия независимости страны в Ашхабаде, 27 сентября 2021 года © AP Photo/Alexander Vershinin

На прошедших в честь Дня туркменского скакуна в апреле 2017 года праздничных скачках глава государства верхом на ахалтекинце темно-буланой масти по кличке Мирас пришел к финишу первым, проскакав дистанцию более чем в 1 км за 1 минуту 25 секунд. Президент Туркмении в принципе любит быструю езду. Его можно увидеть за рулем как спорткаров, так и велосипедов. Бердымухамедов регулярно проводит в Ашхабаде массовые велопробеги, пропагандируя здоровый образ жизни. Один из таких пробегов прошел 7 апреля по случаю Всемирного дня здоровья. Свою любовь к велоспорту самым наглядным образом он выразил в июне 2020 года, открыв в Ашхабаде внушительный памятник велосипеду. Кроме того, в интернете регулярно появляются видео, на которых Бердымухамедов занимается другими спортивными активностями, в том числе показывает министрам технику упражнений в тренажерном зале, стреляет по мишеням на полигонах и так далее. Не на публику Далеко не все главы государств СНГ любят афишировать свои спортивные увлечения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Вести" признавался, что его можно увидеть на горных лыжах, но заниматься спортом он предпочитает вдали от телекамер.

На эту тему Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи