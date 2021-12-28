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Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ

Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в матче XVI Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента Белоруссии, 3 января 2020 года
© Наталия Федосенко/ТАСС
28 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. Некоторые главы государств-участников известны своей любовью к спорту и у каждого из них есть свои любимые виды. Ожидается, что Александр Лукашенко сможет сыграть в хоккей за одну команду с Владимиром Путиным. Рассказываем о спортивных предпочтениях лидеров государств

Вместо футбола теперь зимний спорт

Александр Лукашенко любит разный спорт, но особенно неравнодушен к зимним видам. В октябре 67-летний президент Белоруссии сыграл за команду президента со своим младшим сыном Николаем против сборной Брестской области. Несмотря на то что ни глава государства, ни Николай не забросили в той игре ни одной шайбы, президентская команда одержала победу со счетом 7:3. 

Белорусский лидер периодически появляется на хоккейной площадке вместе с главой российского государства Владимиром Путиным — также известным любителем этого вида спорта. Спортивные увлечения Лукашенко не ограничиваются хоккеем, еще он любит горные лыжи. В феврале этого года Путин и Лукашенко после длительных переговоров в Сочи продолжили общение на горнолыжном спуске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время катания на горных лыжах в Красной Поляне, 22 февраля 2021 года Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время катания на горных лыжах в Красной Поляне, 22 февраля 2021 года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Притом что в последние годы Лукашенко проявляет большую любовь к спорту на льду и снегу, как написано на сайте белорусского лидера, сам себя глава государства называет именно футболистом. Сменить футбольное поле на хоккейную коробку его вынудила травма колена.

Главный футболист СНГ

О любви к спорту Путина и Лукашенко всем давно известно. Широкая публика значительно хуже знакома с 53-летним президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а уж тем более с его спортивными талантами.

Жапаров стал президентом в январе уходящего года и за это время уже успел провести местные и парламентские выборы, конституционный референдум и стать лучшим бомбардиром на турнире по случаю 100-летия киргизского футбола.

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Глава государства, который, к слову, окончил физкультурный институт в Бишкеке в 1991 году, забил девять голов на мини-футбольном турнире с участием шести команд 17 декабря. Соперниками были ветераны киргизского футбола, журналисты, представители спортивных федераций, бизнесмены и ставшие в итоге победителями деятели культуры.

Хоть Жапаров и забил больше всех, его команда заняла третье место. Турнир был товарищеским, но соперники не избегали силовой борьбы и регулярно нарушали правила даже против президента. Спортивный азарт проснулся и в самом Жапарове, который не только на правах главной звезды турнира часто бил по воротам, но и отрабатывал в обороне.

Туркменский колорит

Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова можно увидеть в самых разнообразных спортивных амплуа. В ноябре, посетив расположенный на берегу Каспия спорткомплекс в городе Туркменбаши, он вместе с вице-премьерами поиграл в мини-футбол и забил несколько голов.

Но, пожалуй, главной его страстью можно считать лошадей, в особенности ахалтекинских скакунов, которым он даже посвятил несколько книг. Бердымухамедов не просто восхищается красотой этих животных, но и участвует в скачках.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время празднования 30-летия независимости страны в Ашхабаде, 27 сентября 2021 года AP Photo/Alexander Vershinin
Описание
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время празднования 30-летия независимости страны в Ашхабаде, 27 сентября 2021 года
© AP Photo/Alexander Vershinin

На прошедших в честь Дня туркменского скакуна в апреле 2017 года праздничных скачках глава государства верхом на ахалтекинце темно-буланой масти по кличке Мирас пришел к финишу первым, проскакав дистанцию более чем в 1 км за 1 минуту 25 секунд.

Президент Туркмении в принципе любит быструю езду. Его можно увидеть за рулем как спорткаров, так и велосипедов. Бердымухамедов регулярно проводит в Ашхабаде массовые велопробеги, пропагандируя здоровый образ жизни. Один из таких пробегов прошел 7 апреля по случаю Всемирного дня здоровья.

Свою любовь к велоспорту самым наглядным образом он выразил в июне 2020 года, открыв в Ашхабаде внушительный памятник велосипеду.

Кроме того, в интернете регулярно появляются видео, на которых Бердымухамедов занимается другими спортивными активностями, в том числе показывает министрам технику упражнений в тренажерном зале, стреляет по мишеням на полигонах и так далее.

Не на публику

Далеко не все главы государств СНГ любят афишировать свои спортивные увлечения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Вести" признавался, что его можно увидеть на горных лыжах, но заниматься спортом он предпочитает вдали от телекамер.

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При этом буквально 24 декабря первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выложила на своей странице в Facebook короткий ролик, в котором президент республики в день своего 60-летия 15 раз подтянулся на турнике, показав, что находится в приличной физической форме.

Мало известно и о спортивной активности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, хотя он даже имеет звание кандидата в мастера спорта по настольному теннису. В последний раз казахстанский лидер показал свой уровень в мае 2019 года, проведя небольшой мастер-класс по пинг-понгу для учащихся спортивной школы в Уральске. Токаев, как видно на кадрах, выступил спарринг-партнером нескольких юных теннисистов. 

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