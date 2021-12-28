Лавров: РФ в контактах с США будет придерживаться линии на отказ от односторонних уступок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности намерена придерживаться твердой линии на отстаивание национальных интересов и отказ от односторонних уступок. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Мы сейчас занимаемся тем, чтобы твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, проводить максимально эффективно. Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего с США", - отметил он.

Лавров также отметил, что задача МИД России - "создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны, обеспечения ее безопасности, повышения благосостояния граждан РФ". "Это в очередной раз зафиксировано в Конституции РФ, в поправках, которые были приняты, и которые существенно укрепили нацеленность на отстаивание национального суверенитета, - продолжил министр. - Эти же задачи были более подробно изложены в принятой недавно Стратегии национальной безопасности РФ".

"В начале следующего года мы должны представить президенту новую редакцию концепции внешней политики, там это тоже будет обязательно отражено. Мы стремимся учитывать в этом документе межпартийное измерение внешнеполитической деятельности", - пояснил Лавров.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января. Консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.