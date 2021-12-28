Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью экс-президента Греции Папульяса

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Греции Каролос Папульяс внес весомый вклад в развитие дружественных российско-греческих отношений, он воплощал в себе высокие моральные принципы и нравственные идеалы. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в которой она выразила соболезнования в связи со смертью Папульяса.

"Трудно переоценить роль Каролоса Папульяса в развитии дружественных российско-греческих отношений. У нас навсегда останется добрая память об этом мудром человеке, воплотившем в себе высокие моральные принципы и нравственные идеалы", - говорится в телеграмме, направленной на имя главы парламента Греции Константиноса Тасуласа.

Спикер Совфеда охарактеризовала Папульяса как мужественного человека, "посвятившего юные годы борьбе в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками и всю жизнь служению своему народу и государству". Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-президента Греции от имени Совета Федерации и от себя лично, а также попросила передать слова поддержки родным и близким.

Папульяс, умерший в воскресенье в возрасте 92 лет, еще в подростковом возрасте участвовал в годы Второй мировой войны в движении Сопротивления. Кипрская пресса отмечает, что как политик он был видным представителем партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК) и одним из ближайших соратников основателя этой политической силы и премьер-министра страны Андреаса Папандреу (1919-1996) - знаковой фигуры в греческой истории второй половины XX века. Папульяс дважды занимал в кабинете Папандреу пост главы МИД Греции - в 1985-1989 и 1993-1996 годах.

Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока подряд - с 2005 по 2015 год.