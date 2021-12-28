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Отставки и назначения
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Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

Он занимал эту должность с августа 2020 года
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания, 28 декабря.

Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года - заместителем директора.

Ранее Путин своим указом освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН и назначил руководителем ведомства Аркадия Гостева, который ранее был заместителем министра внутренних дел РФ в звании генерал-полковника полиции.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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