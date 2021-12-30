Глава поселка в Крыму подал в отставку из-за незавершенного ремонта парка

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Раздольненского сельского поселения Крыма написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за незавершенного ремонта парка, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Глава Раздольненского поселения написал заявление на увольнение, как договаривались. Там парковая территория не была сделана", - сказал Аксенов на совещании.

Согласно информации на сайте поселения, пост главы администрации - председателя Раздольненского сельского совета занимает Павел Чернявский.

Осенью 2021 года в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении нескольких муниципальных чиновников проводились следственные действия.