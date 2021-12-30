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Захарова: Россия по государственной линии продолжит военно-техническое содействие Мали

Официальный представитель МИД РФ добавила, что совместное заявление глав МИД 12 стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады - попытка повлиять на выбор Мали в обеспечении собственной безопасности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит по государственной линии оказывать военное и военно-техническое содействие Мали для помощи в борьбе с терроризмом. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что распространенное 23 декабря совместное заявление глав МИД 12 стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады является попыткой повлиять на выбор Мали в обеспечении собственной безопасности. В документе, среди прочего, решительно осуждается "размещение наемников на малийской территории".

"Со своей стороны мы намерены и далее оказывать малийцам необходимое военное и военно-техническое содействие - подчеркну, по государственной линии - по укреплению их собственного потенциала в противодействии терроризму", - сказала она.

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