Эксперт: Путин может предупредить Байдена о недопустимости провокаций перед Женевой

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в предстоящем телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом может предупредить его о недопустимости провокационных действий, в том числе со стороны Украины, перед запланированными на 10 января в Женеве консультациям по российским предложениям о юридически закрепленных гарантиях безопасности. Такое мнение высказал ТАСС в четверг председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Аналитик обратил внимание на "серьезное информационное воодушевление", предшествующее разговору президентов. "Возможно, перед началом этих общих переговоров в январе российский лидер хочет внятно обозначить детали своей позиции. Может быть, предупредить о недопустимости разного рода спорных, провокационных действий со стороны Украины, особенно в преддверии переговоров, которые могут серьезно осложнить их ход. Чтобы они прошли в чистой, интеллектуальной и непредвзятой форме", - отметил Быстрицкий.

По его мнению, инициатива телефонного разговора с Байденом со стороны Путина может быть связана и с необходимостью "внятно обозначить границы" предстоящих в январе переговоров. "Это нужно, чтобы было время до 10 января у наших партнеров по этим переговорам осмыслить, что стоит делать и о чем стоит говорить, - пояснил специалист. - И самое главное, не стоит допускать каких-то ухудшающих ситуацию действий в преддверии переговоров".

При этом собеседник агентства не видит проблемы в достаточно сжатых сроках подготовки к переговорам по гарантиям безопасности. "Иногда просто нужно четко понять, чего ты хочешь. Для очень существенных вещей часто не требуется много времени, надо просто принять некоторые вещи и дальше действовать", - резюмировал он.

В четверг в 23:30 по московскому времени запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это будет уже вторая беседа двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.