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Пушков считает призыв опубликовать список санкций попыткой срыва переговоров РФ и США

Бывшие послы и должностные лица США, а также некоторые эксперты призвали Вашингтон донести до сведения Москвы, какие именно санкции могут быть введены в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Андрей Махонин/ТАСС
Описание
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Призыв бывших американских дипломатов опубликовать список антироссийских санкций нацелен на срыв переговоров США и России по гарантиям безопасности, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России - верное средство срыва переговоров", - написал политик в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее бывшие послы и должностные лица США, а также некоторые эксперты призвали Вашингтон донести до сведения Москвы, какие именно санкции могут быть введены в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину.

В четверг во время телефонного разговора с Джо Байденом Владимир Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций". Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка.

Теги
СШАРоссияПушков, Алексей Константинович
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