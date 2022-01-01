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Посол Украины: Киев обсуждает с США получение военпомощи, предназначавшейся Афганистану

По словам Оксаны Маркаровой, ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение, которое дает возможность сторонам взаимодействовать "на более высоком стратегическом уровне"

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украина и США ведут переговоры о возможной передаче украинской стороне военной помощи, которая ранее предназначалась Афганистану. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью, опубликованном в субботу на сайте украинской службы "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Мы активно работаем сейчас, и министр [глава МИД Украины Дмитрий Кулеба] разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, может ли быть передана Киеву военная помощь, которая предназначалась Афганистану, но не востребована там.

Маркарова подчеркнула, что вопрос состоит не в том, что Киев может получить в данном случае, а в том, что необходимо в этой ситуации украинской стороне. Посол отметила в этой связи, что ранее Киев и Вашингтон подписали пятилетнее соглашение, которое дает возможность сторонам взаимодействовать "на более высоком стратегическом уровне".

Дипломат также сообщила, что Украина ведет работу над расширением перечня военной помощи Украине от американской стороны.

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Предусматривается, что Украине будет выделено $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".

Теги
АфганистанУкраинаСШАКулеба, Дмитрий Иванович
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