В мэрии Якутска временно отстранили от должностей двух руководителей органов управления

ЯКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Руководитель службы эксплуатации городского хозяйства (СЭГХ) и глава Автодорожного округа, где стая собак напала на женщину, отстранены от занимаемых должностей на время проведения служебной проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Якутска.

29 декабря 2021 года примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Автодорожном районе в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим повышенной готовности по городу.

"На время проведения служебной проверки временно от занимаемой должности отстранены руководитель СЭГХ и руководитель Автодорожного округа", - сказали в мэрии.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Также в прокуратуре Якутии добавили, что по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации ГО "город Якутск" по ч. 1 ст. 293 УК РФ.