Захарова: обороноспособность Сербии во многом зависит от реакции РФ на угрозы этой стране

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка об обороноспособности Сербии, указала на то, что безопасность этой страны во многом зависит от реакции России на угрозы Сербии.

"Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью два важных факта. Обороноспособность Сербии в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

"Внешние угрозы Сербии. По странному стечению обстоятельств, все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО. Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений, например противотанковых комплексов "Корнет", и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает", - добавила Захарова.

Ранее Берк в интервью сербскому изданию Kurir заявил, что Североатлантический альянс приветствует проводимые в Сербии реформы для укрепления ее обороноспособности.