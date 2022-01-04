Эксперт считает, что США и страны НАТО не собираются воевать за Украину

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие страны - члены НАТО не намерены вступать в военное противостояние на стороне Украины. Такое мнение выразил ТАСС во вторник глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Расчет российской стороны состоит в том, чтобы убедить западных партнеров послать сигнал Киеву, что, если Киев попытается решить ситуацию в Донбассе силовым путем, то его ждет судьба Саакашвили 2008 года, когда он тоже пытался использовать силу, - сказал он. - Очевидно, [президент России Владимир] Путин ждет от [президента США Джо] Байдена того, что тот в контактах с [президентом Украины Владимиром] Зеленским даст понять украинскому руководству, что поддержки со стороны Запада в этом случае не последует".

По словам Кортунова, такие сигналы могут стать сдерживающим фактором для тех политиков и военных, которые выступают за силовое решение Донбасса. "Я думаю, что Байден тоже заинтересован в том, чтобы такое сигнал Украине послать, поскольку воевать за Украину Соединенные Штаты не собираются, как в общем-то и не собираются другие страны - члены НАТО. Поэтому никто не заинтересован в повторении грузинского сценария, и все понимают, что повторение азербайджанского сценария здесь не будет, потому что Россия будет вынуждена вмешаться с учетом того, что в Донбассе находится много российских граждан", - продолжил аналитик.

Комментируя возможности США повлиять на Украину в вопросе выполнения минских соглашений, глава совета отметил, что тут американцы не всесильны. "Считать Киев полностью американской марионеткой было бы неправильно, там есть определенная свобода рук, которая используется. Но, если говорить о руководстве, то для него позиция США имеет большое значение. Я думаю, что это сдерживающий фактор, если говорить о каком-то военном плане в отношении Донбасса. Но понятно, что здесь важно то, насколько четко и недвусмысленно будет направлен сигнал Киеву", - указал он.

Более того, по мнению эксперта, США вряд ли заинтересованы в полном выполнении комплекса мер. "Многие в Соединенных Штатах считают, что это вообще несправедливые соглашения. Поэтому я не думаю, что они будут настаивать на полном их выполнении. В лучшем случае они будут настаивать на выполнении первых трех пунктов, касающихся военной ситуации, но это, пожалуй, все, на что можно рассчитывать", - заключил Кортунов.