Эксперт: испытаниями ракеты КНДР пытается привлечь внимание и получить преференции

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Новыми испытаниями, предположительно, баллистической ракеты власти КНДР пытаются напомнить о себе на международной арене, чтобы добиться определенных преференций. Такое мнение в среду выразил ТАСС военный эксперт, главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

Он связал проведенный 5 января испытательный пуск северокорейской ракеты с заявлениями "ядерной пятерки", озвученными 3 января. "Северная Корея - де-факто страна, обладающая ядерным статусом, но не входящая в клуб этих ведущих держав. Скорее всего, этот пуск был демонстрацией возможностей Северной Кореи как ядерного государства, обладающего носителями, способными угрожать половине мира. Я бы связал эти испытания с показательной акцией того, что Северную Корею незаслуженно оставляют вне стола переговоров", - сказал собеседник агентства.

Литовкин отметил, что сейчас КНДР вновь напомнила о том, что она обладает ракетами, ядерным оружием и способна представлять угрозу для своих соседей, прежде всего Японии и Южной Кореи.

"Все, что делает Северная Корея, это попытки привлечь к себе внимание и выудить преференции. Первая и главная преференция - поставки продовольствия. Все это на фоне переговоров между ядерными государствами", - сказал он.

Ранее в среду КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки в сторону Японского моря. Место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. На данный момент нет точных данных о месте падения, высоте полета ракеты и других подробностях. Последний раз КНДР проводила испытания баллистической ракеты в октябре прошлого года.

3 января лидеры пяти ядерных держав (Великобритании, России, Китая, Франции и США) и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".