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Протесты в Казахстане
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Слуцкий: нельзя дать воспользоваться ситуацией в Казахстане деструктивным силам

Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане должна оставаться в правовом русле, важно, чтобы ей не воспользовались заинтересованные в дестабилизации на постсоветском пространстве силы. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане", - написал депутат.

Слуцкий заметил, что Россию и Казахстан "связывают не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнерство".

Как в свою очередь подчеркнул в беседе с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, "нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана". "Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - добавил сенатор.

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