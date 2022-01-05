Слуцкий: нельзя дать воспользоваться ситуацией в Казахстане деструктивным силам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане должна оставаться в правовом русле, важно, чтобы ей не воспользовались заинтересованные в дестабилизации на постсоветском пространстве силы. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане", - написал депутат.

Слуцкий заметил, что Россию и Казахстан "связывают не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнерство".

Как в свою очередь подчеркнул в беседе с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, "нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана". "Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - добавил сенатор.