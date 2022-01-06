{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков назвал "достаточно жестким" подход РФ в переговорах о безопасности

Замглавы МИД отметил, что такой подход не может быть другим по причине того, что Россия слишком долго "уговаривала" собеседников

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "достаточно жестким" подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности, добавив, что российские предложения являются неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по данному вопросу.

"Наш подход, я признаю это, достаточно жесткий. <...> Непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее - все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы [переговоров]", - заявил Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"[Жесткий подход РФ] не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны", - отметил он.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Рябков: РФ не устраивает увязка гарантий безопасности со стратегической стабильностью
Замглавы МИД подчеркнул, что успех диалога России и США по стратегической стабильности не находится в "тотальной зависимости" от прогресса в переговорах по гарантиям безопасности
Читать полностью