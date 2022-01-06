Рябков назвал "достаточно жестким" подход РФ в переговорах о безопасности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "достаточно жестким" подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности, добавив, что российские предложения являются неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по данному вопросу.

"Наш подход, я признаю это, достаточно жесткий. <...> Непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее - все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы [переговоров]", - заявил Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"[Жесткий подход РФ] не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны", - отметил он.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.