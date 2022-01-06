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Протесты в Казахстане

Захарова напомнила, что миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан по просьбе властей страны

Дипломат посоветовала вспомнить Капитолий, который американские граждане штурмовали ровно год назад

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были направлены в Казахстан по просьбе властей республики, и это решение было принято коллегиально.

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"Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: "Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном". Забыли, бесстыжие, что "вторым Афганистаном" они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в свое же, - написала дипломат в четверг в Telegram-канале. - Если уж хочется проводить параллели, то им лучше вспомнить Капитолий, который американские граждане штурмовали ровно год назад - в те же январские дни. Правда, воспоминание будет для либералов неприятным, так как придется также напомнить самим себе, что американская власть жесточайшим образом подавила любые попытки усомниться в ее праве защищать конституционный строй".

"Ну и главное, что агенты влияния в своей аргументации тщательно упускают, - речь идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана", - добавила она.

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