В МИД РФ рекомендовали россиянам в Казахстане соблюдать повышенные меры безопасности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. МИД России рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест демонстраций и обеспечить себя запасами продуктов первой необходимости. Об этом говорится в четверг в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

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"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - говорится в сообщении.

Власти Казахстана принимают меры по стабилизации положения в стране, но ситуация в ряде городов остается напряженной, заявили в МИД РФ.

МИД России открыл специальную горячую линию для помощи россиянам, находящимся в Казахстане, говорится в четверг в Telegram-канале.

"В МИД России открыта "горячая линия": электронная почта для связи - dskc@mid.ru. Телефон кол-центра - +7(495) 695 45 45", - говорится в сообщении.