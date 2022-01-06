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Протесты в Казахстане

Захарова прокомментировала заявления Борреля о военной помощи Казахстану

Необходимо избегать разгула экстремизма, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнив ему о том, что следует избегать разгула экстремизма.

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Ранее в четверг Боррель выступил с утверждением, что военная помощь Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наводит его на мысли о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать.

"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - написала она в своем Telegram-канале.

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КазахстанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБоррель, ЖозепПротесты в Казахстане
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