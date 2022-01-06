Захарова прокомментировала заявления Борреля о военной помощи Казахстану

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнив ему о том, что следует избегать разгула экстремизма.

Ранее в четверг Боррель выступил с утверждением, что военная помощь Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наводит его на мысли о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать.

"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - написала она в своем Telegram-канале.