Эксперт: Москва и НАТО могут обсудить на переговорах создание буферной зоны у границ РФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия и НАТО на предстоящих 12 января переговорах в Брюсселе могут коснуться вопроса создания буферной зоны у линии соприкосновения сторон, где могли бы действовать ограничения на размещение сил и вооружений. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В пятницу главы МИД стран альянса организовали видеоконференцию для обсуждения российских требований безопасности, где попытались выработать единую позицию к переговорам между РФ и НАТО 12 января.

"[Эта идея] неоднозначно расценивается в НАТО, но я бы включил серьезное обсуждение идеи о создании некой буферной зоны по линии соприкосновения альянса и РФ под каким-то особым режимом военной деятельности на этой территории, о неразмещении каких-то типов вооружений, об ограничении военных учений", - сказал он. Кортунов отметил, что такая идея высказывалась Москвой и ранее, но встречала негативную реакцию балтийских стран. Однако эксперт добавил, что "при определенных условиях это сопротивление можно будет преодолеть".

По его мнению, РФ и НАТО также могут поднять вопрос о восстановлении работы Совета Россия - НАТО в контексте налаживания многоуровневых контактов между военными с обеих сторон. "[Может обсуждаться] восстановление работы Совета Россия - НАТО, причем не только на уровне послов, но и, возможно, на уровне контактов между военными, о чем Россия давно говорила и не находила понимания. Чтобы в рамках Совета Россия - НАТО были линии коммуникации на оперативном уровне, <...> на уровне, условно, полковников, которые занимаются конкретными вопросами", - продолжил аналитик.

Кортунов при этом отметил, что Москве не стоит рассчитывать на принятие альянсом российских предложений в полном объеме. По словам эксперта, НАТО также не примет предложения, касающиеся нерасширения альянса на восток и прекращения военного сотрудничества со странами бывшего СССР, но стороны могут договориться о "сдержанности" альянса в поставках оружия Украине. "Может быть, даже какое-то обязательство НАТО проявлять сдержанность в поставках определенного типа вооружений Украине, чтобы не создавать у Киева соблазнов военного решения проблемы Донбасса", - подытожил Кортунов.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.