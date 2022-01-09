Посол РФ: вылазка боевиков в Казахстане готовилась заранее с целью расшатать рубежи России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах России. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Посол РФ в Казахстане: кто попробует укусить нас и наших друзей, останется "без зубов"

"На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны", - указал он.

При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что "замыслам заговорщиков не суждено было сбыться". "Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить "красные линии" российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников", - отметил он.

Посол напомнил, что в результате "бандитских действий террористов" погибли невинные люди. "Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения", - добавил он.