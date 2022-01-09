Захарова: киевскому режиму стоит задуматься, что его ждет при невыполнении "Минска-2"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киевскому режиму стоит задать себе вопрос, как он будет выживать в собственной стране, если он игнорирует имеющийся "план жизни", которые заключается в реализации Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Давайте этот вопрос задавать киевскому режиму, - сказала она, отвечая на вопрос о будущем "украинского трека" в дипломатии. - Пусть они думают, а что их ждет, если они не будут выполнять их "план жизни". Знаете, есть живая вода. Она перед ними, и это минские договоренности. Пусть они задают себе вопрос, как они будут выживать в собственной стране, как дальше и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая живительная таблетка игнорируется".

Она подчеркнула, что Российская Федерация выполняет "свои обязательства перед народом Украины". "Гуманитарная помощь, настоящее, действительное содействие в выработке решений для урегулирования ситуации - это и ведение переговоров, кстати, и сами минские договоренности в том числе, и многое другое. <...> То, что не дали физически уничтожить <...> большую, значительную часть украинского народа - это, наверное, номер один", - пояснила дипломат.