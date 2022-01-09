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Порядка 500 россиян вылетели из Алма-Аты на военно-транспортных самолетах Минобороны

Порядка 500 граждан РФ вылетели из Алма-Аты на военно-транспортных самолетах Минобороны - МИД РФ.

Сотрудники МИД РФ обработали свыше 1 200 обращений от россиян в Казахстане
Сотрудники МИД РФ обработали свыше 1 200 обращений от россиян в Казахстане
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