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Слуцкий прокомментировал слова Блинкена об угрозе восстановления СССР

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, такие заявления не помогут США построить однополярный мир
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. США с целью установления своей гегемонии прибегают к риторике холодной войны, пытаясь запугать мир угрозой восстановления СССР, однако в созданные ими мифы верят все меньше людей. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Ранее Блинкен в интервью телеканалу CNN выступил с утверждением о том, что Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Кроме того, США ожидают пояснений от Казахстана в связи с обращением властей республики в ОДКБ о размещении контингента для восстановления стабильности в стране.

"Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена тянут на отдельную номинацию "Мировой жандарм". То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы", - констатировал депутат.

По его словам, "страшилки о "ресоветизации" не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира". "В миф об "американской исключительности" в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния. И особенно символично они звучат на фоне начала переговоров в Женеве", - указал Слуцкий.

Комментируя слова Блинкена о необходимости мирного урегулирования ситуации с погромами в Казахстане, Слуцкий напомнил о подавлении беспорядков годичной давности в Вашингтоне, участники которых были признаны властями США экстремистами. "Почему же нельзя было оставить с миром и не вмешиваться в дела Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Ответ - двойные стандарты и продолжение борьбы за установление собственной гегемонии", - резюмировал Слуцкий.

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СШАКазахстанРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичБлинкен, ЭнтониПротесты в Казахстане
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