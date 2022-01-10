Слуцкий прокомментировал слова Блинкена об угрозе восстановления СССР

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. США с целью установления своей гегемонии прибегают к риторике холодной войны, пытаясь запугать мир угрозой восстановления СССР, однако в созданные ими мифы верят все меньше людей. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Блинкен в интервью телеканалу CNN выступил с утверждением о том, что Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Кроме того, США ожидают пояснений от Казахстана в связи с обращением властей республики в ОДКБ о размещении контингента для восстановления стабильности в стране.

"Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена тянут на отдельную номинацию "Мировой жандарм". То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы", - констатировал депутат.

По его словам, "страшилки о "ресоветизации" не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира". "В миф об "американской исключительности" в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния. И особенно символично они звучат на фоне начала переговоров в Женеве", - указал Слуцкий.

Комментируя слова Блинкена о необходимости мирного урегулирования ситуации с погромами в Казахстане, Слуцкий напомнил о подавлении беспорядков годичной давности в Вашингтоне, участники которых были признаны властями США экстремистами. "Почему же нельзя было оставить с миром и не вмешиваться в дела Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Ответ - двойные стандарты и продолжение борьбы за установление собственной гегемонии", - резюмировал Слуцкий.