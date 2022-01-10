Песков считает, что пока рано давать оценку женевским переговорам РФ и США по безопасности

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Время оценок наступит через несколько часов", - сказал он, отметив, что переговоры еще только идут. "Так или иначе, [глава российской делегации в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей] Рябков даст свою оценку по итогам. Пока еще не время оценивать", - подчеркнул представитель Кремля.

В состав российской межведомственной делегации в Женеве вошли представители МИД и Минобороны РФ. Американскую делегацию возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В воскресенье, 9 января, состоялся первый раунд консультаций в узком составе, 10 января проходят расширенные переговоры.

Помимо российско-американской встречи в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На всех этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных.