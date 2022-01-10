Пискарев: технологии вмешательства извне используются против стран - членов ОДКБ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Технологии иностранного вмешательства во внутренние дела неоднократно использовались против России, схожие применяются и в отношении других стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он рассказал о планах активизировать межпарламентскую работу для выработки единых подходов к защите от угроз безопасности с учетом событий в Казахстане.

"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции располагает обширной информацией о фактах и технологиях иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Констатируем, что схожие технологии используются и против наших соседей - других государств - участников ОДКБ", - приводятся его слова в понедельник в Telegram-канале комитета.

Пискарев отметил, что депутаты оперативно обмениваются информацией с коллегами по Парламентской ассамблее ОДКБ для совершенствования законов в сфере противодействия иностранному вмешательству и защиты суверенитета. "С учетом ситуации, сложившейся в результате террористической атаки внешних сил, которой подвергся Казахстан, мы намерены активизировать работу по установлению единых подходов в законодательстве в части противодействия угрозам безопасности наших стран", - добавил он.