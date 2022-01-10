Комиссия СФ проанализирует признаки внешнего вмешательства в дела Казахстана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета совместно с казахстанскими парламентариями проанализирует все признаки иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны, это будет полезно для выработки мер по защите суверенитета как России, так и Казахстана. Об этом сообщил первый зампред комитета СФ по международным делам, член комиссии Владимир Джабаров.

"Комиссия внимательно следит за событиями в Казахстане. Совместно с казахстанскими коллегами самым внимательным образом изучим все признаки иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны", - сказал сенатор, его слова приводятся в Telegram-канале временной комиссии СФ.

В беседе с корреспондентом ТАСС Джабаров отметил, что в настоящее время ситуация в Казахстане уже стабилизируется. "У нас есть группы дружбы, парламентские группы, мы будем все это обсуждать", - сказал он.

Парламентарий сообщил, что комиссия "зафиксировала случаи распространения через цифровые платформы призывов к беспорядкам, распространение инструкций по организации и координации противоправных акций". По его мнению, совместный анализ признаков иностранного вмешательства во внутренние дела Казахстана будет полезен "для выработки соответствующих ответных мер по защите суверенитета как России, так и Казахстана".