{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Матвиенко назвала террористическим актом агрессии массовые беспорядки в Казахстане

Как заявила спикер Совета Федерации, Россия высоко оценивает "уверенные и последовательные действия" руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бандитско-террористическим актом агрессии произошедшие в Казахстане массовые беспорядки.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Бандитско-террористический акт агрессии показал масштабы своей разрушительной силы, вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей. Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшие гибель людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание", - написала Матвиенко в телеграмме, адресованной председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.

Она добавила, что Россия высоко оценивает "уверенные и последовательные действия" руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка. "Готовы и далее поддерживать вас в преодолении любых трудностей", - подчеркнула Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике
На эту должность назначили Александра Бикантова
Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике
Читать полностью