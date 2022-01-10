Матвиенко назвала террористическим актом агрессии массовые беспорядки в Казахстане

"Бандитско-террористический акт агрессии показал масштабы своей разрушительной силы, вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей. Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшие гибель людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание", - написала Матвиенко в телеграмме, адресованной председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.

Она добавила, что Россия высоко оценивает "уверенные и последовательные действия" руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка. "Готовы и далее поддерживать вас в преодолении любых трудностей", - подчеркнула Матвиенко.