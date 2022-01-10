МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике, назначив на эту должность возглавлявшего ранее пресс-центр МИД РФ Александра Бикантова. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике", - говорится в документе. Вторым указом от этой должности освобожден Владимир Титоренко.

Бикантов родился в 1960 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В последнее время занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, руководил пресс-центром российского дипведомства.

Титоренко был назначен послом в ЦАР два года назад, в январе 2019 года. Он родился в 1958 году. В 1981 году окончил МГИМО и с тех пор находится на дипломатической работе. Он владеет арабским, английским и французским языками.