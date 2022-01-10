{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике

На эту должность назначили Александра Бикантова
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике, назначив на эту должность возглавлявшего ранее пресс-центр МИД РФ Александра Бикантова. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту тему

"Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике", - говорится в документе. Вторым указом от этой должности освобожден Владимир Титоренко.

Бикантов родился в 1960 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В последнее время занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, руководил пресс-центром российского дипведомства.

Титоренко был назначен послом в ЦАР два года назад, в январе 2019 года. Он родился в 1958 году. В 1981 году окончил МГИМО и с тех пор находится на дипломатической работе. Он владеет арабским, английским и французским языками.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЦАРРоссия
Протесты в Казахстане
В Думе отметили колоссальную роль ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане
Комментируя беспорядки в Казахстане, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заметил, что "все последние революционные события, которые шли на постсоветском пространстве, имели весьма четкое клеймо Национального совета по разведке США"
Читать полностью