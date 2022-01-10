Лавров 14 января расскажет об итогах деятельности российской дипломатии в 2021 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении дипведомства.

"14 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году", - сообщили в МИД РФ.

Пресс-конференция начнется в 11:00 по московскому времени. Аккредитация на мероприятие для журналистов уже открыта. Как сообщили в МИД РФ, модерация пресс-конференции будет осуществляться на равной основе как в отношении присутствующих очно, так и для подключившихся онлайн.

Министр традиционно подводит итоги деятельности российского дипведомства за прошлый год на пресс-конференции в январе.