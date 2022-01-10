Косачев назвал переговоры в Женеве диалогом, а не "двумя монологами"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Впервые за последние тридцать лет Россия в переговорах по гарантиям безопасности выступала на равных с американцами, это был диалог, а не два монолога. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Оценивая итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, отмечу, на мой взгляд, главное. Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения. Главная новация здесь - "на равных", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что американцы последние 30 лет "выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог (не смел) разговаривать никто - ни союзники, ни оппоненты, ни противники". "Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами", - отметил Косачев.

Он подчеркнул, что сейчас американцам пришлось слушать, потому что на этот раз Россия жестко обозначила свое намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного. "Разговор состоялся, и я бы сравнил его с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали. Это уже немало", - считает вице-спикер Совфеда.

Шанс на перезагрузку

Парламентарий констатировал, что пока ситуация поставлена на паузу, а "справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной системой то ли исчисления, то ли координат", станет понятным после следующего раунда переговоров - 12 января между Россией и НАТО. "Зависит не от программного обеспечения. Зависит от "железа", коим долго мнили себя натовцы. Шанс на перезагрузку (реальную, без перегрузки) сейчас реально есть", - полагает он.

Он обратил внимание на то, какой важный путь проделала российская внешняя политика и дипломатия за три с лишним десятилетия. "Время уступок, стремление понравиться партнеру или хотя бы не испортить с ним отношения остались в прошлом. Этот поезд окончательно ушел. Мы не загоняем соперника в угол и тем более не ставим ему мат. Но мы более и не снимаем свои фигуры добровольно и в одностороннем порядке с "великой шахматной доски". Игра в дальнейшем может быть только на равных", - убежден политик.

Косачев также уверен, что президенту США Джо Байдену предоставлен исторический шанс "не только убедиться в удручающем состоянии мировых дел, но и принять на себя ответственность за их выправление".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.