Песков заявил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Готовности для нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена после консультаций в Женеве пока нет, и поводов для оптимизма немного. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров (консультации в Женеве по гарантиям безопасности, завершившиеся 10 января - прим. ТАСС) даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много" - сказал представитель Кремля и добавил, что "работа будет продолжена".

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с членами альянса и отдельно с США - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января намечено заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.