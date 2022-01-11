{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

Песков заявил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

По словам представителя Кремля, "поводов для оптимизма пока не так много"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Готовности для нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена после консультаций в Женеве пока нет, и поводов для оптимизма немного. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров (консультации в Женеве по гарантиям безопасности, завершившиеся 10 января - прим. ТАСС) даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много" - сказал представитель Кремля и добавил, что "работа будет продолжена".

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с членами альянса и отдельно с США - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января намечено заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Песков указал на важность достижения результата в переговорах России и США по безопасности
По словам представителя Кремля, переговоры Москвы и Вашингтона - это не процесс ради процесса
Читать полностью