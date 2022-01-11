Депутата из города Шахты исключили из "Единой России" за неэтичное поведение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Депутат думы города Шахты Ростовской области Вадим Литвинов исключен из "Единой России", сообщается во вторник на сайте регионального отделения партии. Его исключили за неэтичное поведение.

"В сообщениях СМИ появилась информация о неэтичном поведении депутата городской думы города Шахты в Ростове-на-Дону в предновогодние дни. Обращаем внимание, что Вадим Литвинов сейчас не является членом партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Литвинов якобы стал инициатором конфликта в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. Сообщалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе оружие.

Отмечается, что в конце декабря было принято решение о его исключении из депутатского объединения "Единой России" в думе города Шахты. Политический совет местного отделения партии согласовал данное решение депутатов.