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Путин поздравит прокуратуру с 300-летием и обозначит приоритеты ведомства на будущее

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент будет очно присутствовать на мероприятии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 января на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры, обозначит приоритетные задачи, стоящие перед ведомством. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Путин поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры России с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент будет очно присутствовать на мероприятии.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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