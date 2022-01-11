Депутаты досрочно прекратили полномочия председателя горсовета Белгорода

ТАСС, 11 января. Депутаты Белгородского городского совета на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия председателя Ольги Медведевой. Решение принято депутатами единогласно, сообщил зампредседателя горсовета Вадим Радченко.

"Проект решения подготовлен на основании личного заявления Медведевой Ольги о досрочном прекращении полномочий депутата, а также председателя Белгородского городского совета в связи с переходом на другую работу <…>. Принято единогласно, решение [о досрочном прекращении полномочий Ольги Медведевой] принимается", - сказал Радченко.

До избрания нового председателя городского совета его полномочия будет исполнять Радченко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил Ольгу Медведеву на должность заместителя главы региона по внутренней политике 30 декабря 2021 года. Ее кандидатуру в этом качестве представят на ближайшем заседании регионального парламента.