Эксперт считает, что Украину точно не примут в НАТО в ближайшие годы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшие годы, против членства страны в альянсе говорят как объективные формальные факторы, так и нежелание ряда стран - участниц блока еще сильнее осложнять отношения с РФ. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Я думаю, что в ближайшие, скажем, пять лет Украина точно не войдет в состав НАТО. Есть объективные формальные обоснования, почему этого не произойдет. У Украины есть территориальные споры, что считается препятствием для членства в альянсе, - сказал Кортунов. - Украинская армия не реформирована под стандарты НАТО. В стране существуют проблемы с политической демократией".

Аналитик отметил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для государств альянса, которые не хотят портить отношения с Россией. "Они будут принятие Украины блокировать. Так уже было в 2008 году на бухарестском саммите НАТО, когда целый ряд крупных европейских держав заставил США смягчить свои формулировки в отношении будущего членства Украины и Грузии в НАТО. Поэтому в ближайшие пять лет принятие Украины в НАТО нереально", - добавил он.

Эксперт обратил внимание на то, что и на самой Украине далеко не все хотят вступления страны в альянс. По его словам, население страны примерно пополам делится на сторонников и противников членства Украины в блоке. Руководство в Киеве тоже понимает, что страну вряд ли примут в альянс в ближайшем будущем, отметил он. Однако, если президент Украины Владимир Зеленский сможет составить четкую дорожную карту вступления в НАТО и заручиться обещаниями альянса о будущем вступлении страны в блок, он уже сможет представить это в качестве своей политической победы, констатировал собеседник агентства.

"Проблема в том, что Украина - это не "производитель", а "потребитель безопасности", выражаясь на принятом в блоке жаргоне. А таких "потребителей" в альянсе не особо приветствуют", - резюмировал Кортунов.