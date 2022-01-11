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Кризис на Украине

Посол РФ в Лондоне заявил об отсутствии у Москвы намерения вторгнуться на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл информацию о таком намерении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Россия не имеет ни малейшего намерения вторгнуться на территорию Украины. Об этом во вторник заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

"Я бы сказал, что на текущий [момент] и в обозримом будущем <...> у нас нет никакого намерения поступать так. Это значит, что у нас вообще нет таких намерений", - сказал глава российского диппредставительства в Лондоне, отвечая на вопрос о том, могут ли власти России категорически отвергнуть возможность вторжения на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

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УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеКелин, Андрей Владимирович
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