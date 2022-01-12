Вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Белизом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, подписанное в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года, вступает в силу в среду.

В соответствии с соглашением, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами ее территории, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Белиза, являющиеся владельцами действительных паспортов, включая дипломатические и официальные, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.

При этом гражданам, которые намерены проживать на территории другого государства более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность или проходить обучение на его территории, по-прежнему необходимо получать визу.

Туризм является одним из ключевых секторов экономики Белиза. Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В 2021 году отмечалась 30-я годовщина установления дипломатических отношений между РФ и Белизом. Посол России в Мексике является послом в Белизе по совместительству. В 2020 году впервые в истории двусторонних отношений был аккредитован посол Белиза в России (с резиденцией в Брюсселе).

Ранее в МИД РФ высказывали намерение охватить соглашениями об отмене виз весь регион Латинской Америки и Карибского бассейна.