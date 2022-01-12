Песков заявил, что сроки вывода российских миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Процесс вывода миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с территории Казахстана, включая российских миротворцев, координируется организацией, это не является только вопросом Москвы. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За один день миссия не была развернута, она тоже развертывалась в течение определенного количества дней", - пояснил представитель Кремля. "В данном случае это все координируется ОДКБ, это не вопрос только к РФ", - сказал он, отвечая на вопрос, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем процесс их ввода в республику.

Песков уточнил, что последовательность вывода контингентов разных стран также определяет ОДКБ.

Он подчеркнул, что быстрое развертывание миссии стало "решением той стороны, которая запрашивала помощь ОДКБ". "[Это] говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

В отношении продолжения усиленной охраны космодрома Байконур Песков отметил, что она и раньше осуществлялась и российскими специалистами, и, "в первую очередь, казахстанскими правоохранителями".