Новый мэр Омска Сергей Шелест официально вступил в должность

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Новый мэр Омска Сергей Шелест, избранный на заседании горсовета 15 декабря 2021 года, официально вступил в должность в среду.

Внеочередные выборы мэра Омска были проведены после перехода занимавшей этот пост с конца 2017 года Оксаны Фадиной на работу в Госдуму. Депутаты горсовета выбрали 15 декабря 2021 года главу города из двух претендентов. Они были отобраны конкурсной комиссией, которая рассмотрела предвыборные программы 26 кандидатов.

"12 января 2022 год Шелест Сергей Николаевич вступил в должность мэра города Омска. Разрешите поздравить Сергея Николаевича с вступлением в должность и вручить ему удостоверение мэра", - заявил на церемонии председатель горсовета Омска Владимир Корбут.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что процесс обеспечения жизнедеятельность миллионного города очень сложен, в нем принимают участие тысячи специалистов. "Чтобы управлять городским хозяйством, необходимы опыт, смелость, решительность и, самое главное, неравнодушие. Вы, Сергей Николаевич, всеми этими качествами обладаете в полной мере, и сегодня вы вливаетесь в единую управленческую команду нашего региона. Я убежден, что вы продолжите те масштабные преобразования, которые мы начали с Оксаной Николаевной [Фадиной] четыре года назад", - сказал Бурков.

Сергей Шелест закончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и аспирантуру Омского государственного технического университета. С 2012 года был генеральным директором компании "Сибэнергосервис", с декабря 2013 года по июль 2014 года - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 27 августа 2014 года - генеральный директор компании "Омскводоканал".

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.