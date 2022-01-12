Эксперт: отказ США от экстрадиции Казначеева не означает снятие с него обвинений

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Отзыв американскими властями своего запроса об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денег, не означает прекращение уголовного преследования и снятие с него обвинений. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Анна Оэмихен.

"Устной нотой от 11 января 2022 года правительство США проинформировало правительство Германии о том, что оно официально отзывает запрос об экстрадиции Казначеева "по прокурорским соображениям". В устной записке нет никаких дополнительных объяснений. Процедура экстрадиции отделена от уголовных расследований властей США. Поэтому тот факт, что процедура экстрадиции прекращена, не обязательно означает, что уголовные обвинения сняты", - рассказала представитель музыканта.