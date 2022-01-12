Захарова посоветовала Нуланд разобраться с проблемами в США

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, обеспокоенной внутренней ситуацией в РФ и положением россиян, стоит в первую очередь разобраться с проблемами собственных граждан. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление Нуланд о том, что ей на месте российского гражданина хотелось бы видеть "скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег". Представитель МИД РФ рекомендовала ей оставаться гражданином США и озаботиться теми же вопросами в отношении своей страны.

"Проблем [в США] невпроворот, - подчеркнула Захарова. - О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если вас (Нуланд - прим. ТАСС) так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира".

Как отметила официальный представитель МИД, деньги на решение обозначенных американских проблем "можно изыскать в нужном количестве" при сокращении американских баз в Европе, которые "плотным кольцом окружают Россию как "холодной зимой", так и "горячим летом". "Или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа [лидера венесуэльской оппозиции Хуана] Гуайдо или [представителя белорусской оппозиции Светланы] Тихановской", - добавила она.