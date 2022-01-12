Депутаты за год передали в прокуратуру более 15 тыс. обращений граждан

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в 2021 году передали в прокуратуру более 15 тыс. обращений россиян, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, выступая в среду на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

"Только за прошлый год депутаты передали в органы прокуратуры более 15 тысяч обращений, полученных ими от граждан", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что депутаты защищают права и интересы избирателей, опираясь в том числе на поддержку прокуроров. Он поблагодарил сотрудников ведомства за "труд, тяжелый, непростой", отметив, что взаимодействие в сфере защиты прав граждан между парламентом и органами прокуратуры укрепляется.

"Мы со своей стороны всегда этот диалог ценим. Без вас многие вопросы сложно было бы решить", - отметил Володин и особо поблагодарил за такой подход генерального прокурора России Игоря Краснова, выступившего недавно на правчасе в Госдуме.

Володин поздравил сотрудников органов прокуратуры с юбилеем и вручил им почетные грамоты Госдумы, а генпрокурору - благодарность председателя Госдумы.