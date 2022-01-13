Володин назвал послание президента приоритетом для Думы в январе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что приоритетом для Совета Думы при формировании повестки на январь станет реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое на сегодняшний день выполнено на 80,4%.

Председатель палаты напомнил, что работа Госдумы регулируется федеральными законами и внутренним регламентом, из чего формируется повестка "на неделю, месяц и текущую сессию". "Повестку на январь определит Совет Государственной думы, куда входят руководители всех фракций, заместители председателя Государственной думы. Заседание состоится на следующей неделе, в понедельник", - написал он в своем Telegram-канале.

"При формировании повестки приоритет для нас - реализация послания президента Федеральному собранию, которое на сегодняшний день выполнено на 80,4%. Нам важно, чтобы правительство внесло оставшиеся законопроекты. Будем обсуждать этот вопрос", - подчеркнул спикер Госдумы.

Кроме того, Володин напомнил, что в соответствии с регламентом Госдумы и кабмина другие законопроекты, рассматриваемые в январе, "особенно второго чтения", должны сопровождаться проектами подзаконных актов. "Когда прогнозируется рассмотрение законопроектов, все это необходимо учитывать", - отметил он.