Захарова прокомментировала заявление главы МИД Чехии о размораживании диалога с Россией

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва готова выводить отношения с Прагой из тупика, но это зависит от реальных действий чешской стороны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывание главы МИД республики Яна Липавского, заявившего о намерении искать пути для размораживания диалога с РФ.

"Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика, это 100 процентов, и, в принципе, мы к этому готовы. Однако что касается выработки позитивной повестки, посмотрим, как заявление нового главы МИД Чехии будет воплощаться в жизнь чешской стороной. Ход за Прагой", - сказала она.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.

14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. Как заявил в среду, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, Прага знает, что необходимо сделать для исключения из списка недружественных России государств.