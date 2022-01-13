Захарова: США и НАТО наращивают поставки оружия на Украину вопреки обострению ситуации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Наращивание США и НАТО поставок вооружений на Украину повышает напряженность в зоне конфликта на юго-востоке страны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "вопреки декларируемому властями США стремлению внести вклад в мирное урегулирование конфликта, в конце декабря 2021 года Вашингтон одобрил выделение Киеву дополнительно $200 млн на поставки на Украину боеприпасов, средств радио- и электронной борьбы, летального вооружения". "Помимо этого, группа республиканцев внесла в нижнюю палату [Конгресса США] законопроект о гарантиях независимости Украины через укрепление ее обороноспособности, - продолжила дипломат. - Он предусматривает выделение Киеву еще порядка полумиллиарда долларов, из которых 100 млн должны пойти на закупку средств ПВО и ПРО и боевых кораблей. Предполагается также расширение номенклатуры поставляемых вооружений, наращивание усилий по подготовке военнослужащих и реформированию вооруженных сил Украины".

"Ситуация на Украине продолжает вызывать озабоченность, - подчеркнула Захарова. - Несмотря на новогодние праздники, на юго-востоке Украины сохраняется напряженная обстановка, количество обстрелов вновь растет, страдания мирного населения Донбасса не прекращаются. Однако такое положение дел нисколько не смущает США и страны НАТО, которые продолжают военное освоение территории Украины, предоставляют военную помощь Киеву, поощряют его агрессивную милитаристскую риторику, а в текущем году планируют провести целый ряд совместных военных учений, масштабы которых будут в разы больше, чем в прошлом".