Лавров проведет большую пресс-конференцию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответит на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы российских дипломатов в 2021 году. В этот раз она пройдет в смешанном формате: обратиться к министру можно будет как онлайн, так и очно.

Число представителей прессы, которые смогут лично присутствовать на мероприятии, будет ограничено из-за пандемии. Они должны будут предъявить результаты ПЦР-теста и все время носить маски. Однако эти меры предосторожности едва ли кого-то смутят: в прошлом году итоговую пресс-конференцию удалось организовать только в удаленном режиме.

Несмотря на то что формально мероприятие посвящено итогам ушедшего года, наступивший уже потряс всех чередой масштабных событий, и журналисты наверняка захотят обсудить их с Лавровым в первую очередь. Так, с первых же дней января в Казахстане разразился кризис, который потребовал реакции от союзников по ОДКБ и проведения в республике миротворческой миссии. Часть вопросов к главе российского дипведомства может быть посвящена долгосрочным последствиям произошедшего для всего региона.

Буквально день назад завершились первые переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, от которых прямо зависит глобальная стабильность. Возможно, министр прояснит результаты этих консультаций, которые пока кажутся противоречивыми. Острота ситуации и неуступчивая риторика сторон продолжают внушать большую тревогу, и у представителей СМИ, безусловно, найдется немало вопросов по этой теме.

Большие пресс-конференции министра иностранных дел РФ традиционно позволяют коснуться самого широкого круга тем и охватить практически всю географию. В 2021 году во многих точках мира продолжались вооруженные конфликты или существовал риск их возобновления, как, например, на Украине, в Карабахе, Сирии, Ливии, Эфиопии или Йемене. В серьезную проблему превратилась обстановка на польско-белорусской границе, большие трудности наблюдаются с ближневосточным урегулированием и в переговорах вокруг иранской ядерной программы. Россия прилагает значительные усилия для помощи в преодолении этих и других кризисов, а ее роль в качестве посредника и миротворца, равно как внимание к ее внешнеполитической позиции, все больше возрастает.

Подведение итогов деятельности МИД РФ всегда создает ажиотаж у журналистов: последняя такая конференция продлилась около трех часов. Этого времени не хватает, чтобы ответить на все вопросы, однако на Смоленской площади пообещали в письменном виде охватить те из них, которые не получится озвучить на предстоящем мероприятии.