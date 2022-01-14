Лавров: РФ ожидает договоренности по организационным вопросам саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия сейчас ожидает договоренности по повестке дня и организационным вопросам саммита "пятерки" СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), с инициативой проведения которого выступил ранее российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Сейчас мы ожидаем договоренности по организационным вопросам и по повестке дня этого мероприятия, которое, мы надеемся, состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что совместное заявление лидеров стран ядерной "пятерки" от 3 января 2022 года будет способствовать подготовке саммита.

Глава российской дипломатии также напомнил, что о необходимости диалога по всем вопросам стратегической стабильности и по всем вооружениям договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве 16 июня 2021 года. "[В Женеве] также было принято очень важное заявление, которое подтверждает принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она никогда не должна быть развязана. Я с удовлетворением хочу отметить, что и в рамках "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности [ООН] на высшем уровне 3 января принято соответствующее заявление о недопустимости ядерной войны и об обязательствах ядерных держав сделать все, чтобы ее предотвратить", - отметил он.

3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".

Путин ранее отмечал, что идея Россия провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН получила поддержку, но столкнулась с проблемами, в том числе пандемией, которые не связаны с Москвой.