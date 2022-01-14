Лавров: миротворцы ОДКБ помогли справиться с террористической угрозой в Казахстане

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогла справиться с террористической угрозой в Казахстане по просьбе президента этой страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Отмечу в этом контексте и ту миссию, которую выполнили и сейчас завершают [решение] оставшихся вопросов миротворческие силы ОДКБ. По просьбе президента Казахстана миротворцы помогли справиться с откровенной террористической угрозой, которая оказалась на территории Казахстана не без влияния извне", - указал он.

"Безусловно, мы самым внимательным образом занимались дипломатической поддержкой", - добавил министр.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ в четверг вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.